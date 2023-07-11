Жара до +40 ожидается на большей части Казахстана в среду

В 15 областях Казахстана на 12 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15-18 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+38. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность. Днем ожидается сильная жара +35+36.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15-18 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара +35.



На севере, западе, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Днем на севере, западе, востоке области ожидаются шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара +38. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, западе Акмолинской области ожидается очень сильная жара +40+42, ветер южный, юго-восточный днем на севере, западе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается очень сильная жара +40+42. В Кокшетау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер западный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +40+42. В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сохраняется сильная жара +40+42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до +39. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +37+39. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на большей части Улытауской области сохраняется сильная жара +35+38, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара +36+38.

Днем на юге, севере, в центре Павлодарской области ожидается очень сильная жара +42. 1Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается очень сильная жара +40+42. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ожидается сильная жара +35+37. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на большей части Карагандинской области сохраняется сильная жара +35+37. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается сильная жара +36.



Днем на большей части Жетысуской области ожидается сильная жара +35+36. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35+36. Ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.