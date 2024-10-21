Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Непогода ожидается на большей части Казахстана во вторник

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 19:09 Фото: pixabay
В 12 областях Казахстана на 22 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, востоке Улытауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области туман. В Уральске ночью и утром туман.

На востоке Карагандинской области на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, юге области туман.

Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области, 15-20 м/с. В Шымкенте днем гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере Костанайской области туман.

Ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Кокшетау ночью и утром туман.

На юге Северо-Казахстанской области гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области туман, гололед. В Павлодаре ночью и утром  туман, гололед.

В Абайской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на востоке Алматинской области юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о погодных сюрпризах, которые ожидают жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие трое суток – с 22 по 24 октября 2024 года.

Читайте также

флаг Казахстана в Алматы
Как отметят День Республики в Алматы
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Елена Беляева
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: