Непогода ожидается на большей части Казахстана во вторник
Ночью и утром на западе, севере, востоке Улытауской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области туман. В Уральске ночью и утром туман.
На востоке Карагандинской области на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, юге области туман.
Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области, 15-20 м/с. В Шымкенте днем гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на западе, юге Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.
Ночью и утром на севере Костанайской области туман.
Ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Кокшетау ночью и утром туман.
На юге Северо-Казахстанской области гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Петропавловске ночью и утром туман.
Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области туман, гололед. В Павлодаре ночью и утром туман, гололед.
В Абайской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области, порывы 15-20 м/с.
Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.
Днем в центре, на востоке Алматинской области юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.
Ранее казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о погодных сюрпризах, которые ожидают жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие трое суток – с 22 по 24 октября 2024 года.