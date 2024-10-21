Непогода ожидается на большей части Казахстана во вторник

В 12 областях Казахстана на 22 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, востоке Улытауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области туман. В Уральске ночью и утром туман.



На востоке Карагандинской области на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, юге области туман.



Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области, 15-20 м/с. В Шымкенте днем гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, юге Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.



Ночью и утром на севере Костанайской области туман.



Ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Кокшетау ночью и утром туман.



На юге Северо-Казахстанской области гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Петропавловске ночью и утром туман.



Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области туман, гололед. В Павлодаре ночью и утром туман, гололед.



В Абайской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.



Днем в центре, на востоке Алматинской области юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о погодных сюрпризах, которые ожидают жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие трое суток – с 22 по 24 октября 2024 года.