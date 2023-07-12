Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно, почему Украину пока не возьмут в НАТО

Стало известно, почему Украину пока не возьмут в НАТО Фото: pixabay
Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер объяснил по которой Украина пока не может вступить в НАТО, сообщает Zakon.kz

Как отметил Мэттью Миллер Украину сейчас не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией.

"Это означало бы, что США были бы в состоянии войны с Россией - президент Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет при его руководстве", - приводит слова Миллера "РИА Новости".

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщал, что союзники по НАТО согласились упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс. Он уточнил, что вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс. Столтенберг подчеркнул, что приглашение Украине присоединиться к НАТО будет тогда, когда союзники придут к выводу, что все условия соблюдены.

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. 

Читайте также

Солистки группы "Блестящие" анонсировали выход песни с голосом Жанны Фриске

Ситуация в Украине: Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО, Норвегия выделит дополнительные 2,5 млрд крон

Бойцы ЧВК "Вагнер" будут обучать бою солдат в Беларуси

Елена Вебер
Россия Ситуация в Украине НАТО США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления