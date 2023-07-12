Стало известно, почему Украину пока не возьмут в НАТО

Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер объяснил по которой Украина пока не может вступить в НАТО, сообщает Zakon.kz

Как отметил Мэттью Миллер Украину сейчас не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией.

"Это означало бы, что США были бы в состоянии войны с Россией - президент Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет при его руководстве", - приводит слова Миллера "РИА Новости".

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщал, что союзники по НАТО согласились упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс. Он уточнил, что вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс. Столтенберг подчеркнул, что приглашение Украине присоединиться к НАТО будет тогда, когда союзники придут к выводу, что все условия соблюдены.

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.