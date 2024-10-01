В НАТО официально сменился генеральный секретарь

Сегодня, 1 октября 2024 года, Марк Рютте официально вступил в должность генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщает Zakon.kz.

В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе нового генсека приветствовал покидающий свой пост Йенс Столтенберг.

"Для меня большая честь находиться здесь и вступить в должность генерального секретаря НАТО", – сказал Марк Рютте на специальном заседании альянса во вторник.

Он также обозначил три приоритета, над которыми будет работать в должности генерального секретаря альянса:

Сохранить силу НАТО и обеспечить эффективную и надежную оборону против всех угроз. Усилить поддержку Украины и сделать ее еще ближе к НАТО. Укрепление партнерских отношений НАТО с Европейским союзом, и со странами по всему миру, которые разделяют интересы и ценности альянса.

НАТО (Организация Североатлантического договора, Североатлантический альянс) – военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии.

20 июня 2024 года стало известно, что Североатлантический альянс возглавит уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Все 32 страны НАТО поддержали его кандидатуру на пост генерального секретаря военного союза. Сообщалось, что приступить к обязанностям новый глава Североатлантического альянса должен в начале октября. Срок полномочий Рютте составит пять лет.