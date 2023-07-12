Эндокринолог рассказала, как побороть слабость

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что при слабости из-за жары или других неблагоприятных факторов можно пропить курс адаптогенов, сообщает Zakon.kz

По информации "Мосленты" в курс адаптогенов входят витамин С в дозировке тысяча миллиграммов в сутки на сытый желудок, китайский лимонник или женьшень, употреблять которые предпочтительно только утром. Кроме того необходимо принимать витамин Д3 и пить больше воды.

Однако, по мнению врача, для полной диагностики состояния здоровья необходимо пройти диспансеризацию.

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