Общение с друзьями, посиделки дома и чашечка кофе: как улучшить самочувствие

Ученые провели опрос и выяснили, что помогает людям улучшить самочувствие, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, компания Califia Farms опросила 2000 жителей Великобритании, чтобы узнать, что поднимает их настроение.

Чуть больше половины опрошенных заявили, что улучшить самочувствие им помогает чашечка кофе, выпитая вместе с друзьями. 46% признались, что поднимают себе настроение совместной прогулкой, а 43% отметили, что получают удовольствие от ужина с приятелями вне дома. Тогда как 41% интервьюируемых предпочитают встречаться с друзьями дома, а не отправляться в кафе. 67% участников анкетирования заявили, что проведенное время с близкими людьми действительно помогает их психическому здоровью.

"Лето – идеальное время для того, чтобы чаще проводить время с близкими. Если одни опрошенные (56%) выбирают провести вечер дома, то другие (45%) предпочитают устраивать пикник на природе (56%), а третьи хотят устраивать посиделки в саду (50%). Многие предпочитают отказаться от алкоголя и пообщаться с друзьями за чашечкой кофе, поскольку это позволяет им вести более душевную беседу", – говорится в исследовании.

В результате исследования выявлено, что 25-минутное общение с близкими сопоставимо расслабляющей ванне и тренировкам, которые полезны для психического и физического здоровья. Опрошенные признались, что при встречи с друзьями испытывают счастье, поддержку и сопереживание.

Ранее ученые заявляли, что наше психическое здоровье зависит от цвета.