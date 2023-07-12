Президент поручил срочно решить проблему с пресной водой в Мангистау

Президент отреагировал на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по дефициту пресной воды. Касым-Жомарт Токаев поручил в короткий срок решить данную проблему, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба президента, нехватка питьевой воды, составляющая порядка 77 200 м3 в сутки, особенно остро проявляется в летний период.

Для поэтапного решения вопроса в регионе ведется строительство опреснительных заводов и установок.

Сложная ситуация складывается в Мунайлинском районе. Из-за ремонта на опреснительном заводе "Каспий" подача воды в район снизилась с 13 тыс. м3 в сутки до 10 тыс. м3 в сутки.

Из резерва правительства выделят 5,6 млрд тенге на увеличение мощностей опреснительного завода "Каспий" на 20 тыс. м3 в сутки. Подача будет доведена до 40 тыс. м3 питьевой воды в сутки.