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Президент поручил срочно решить проблему с пресной водой в Мангистау

Президент поручил срочно решить проблему нехватки пресной воды в Мангистау Фото: akorda.kz
Президент отреагировал на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по дефициту пресной воды. Касым-Жомарт Токаев поручил в короткий срок решить данную проблему, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба президента, нехватка питьевой воды, составляющая порядка 77 200 м3 в сутки, особенно остро проявляется в летний период.

Для поэтапного решения вопроса в регионе ведется строительство опреснительных заводов и установок. 

Сложная ситуация складывается в Мунайлинском районе. Из-за ремонта на опреснительном заводе "Каспий" подача воды в район снизилась с 13 тыс. м3 в сутки до 10 тыс. м3 в сутки.

Из резерва правительства выделят 5,6 млрд тенге на увеличение мощностей опреснительного завода "Каспий" на 20 тыс. м3 в сутки. Подача будет доведена до 40 тыс. м3 питьевой воды в сутки.

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