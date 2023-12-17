Жители Актау требуют решить проблему с теплоснабжением в городе

Жители 12 микрорайона Актау записали видеообращение к акиму Актау Улугбеку Тналиеву, главе Мангистауской области Нурлану Ногаеву и президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Люди требуют решить проблему с теплоснабжением в городе, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, на улицу вышли около 20 жильцов домов №31, №32, №34, №42 и №47. К слову, дома №31, №32, №34 обслуживает "Маңғыстау Бірлік", дом №42 - ПКСК "Собственник".



"Неделю назад после замены труб на месте порыва на магистральном трубопроводе наш акимат бодро отчитался, что все неисправности устранены, и на город дали тепло. Каждую ночь нам приходится пользоваться обогревателями, но так как участились случаи пожаров, мы сейчас находимся на перепутье. Включать их на полную мощность мы не можем, так как боимся возгорания. Получается, как такового тепла в квартирах у нас нет. Мы требуем, чтобы аким города Улугбек Тналиев, областной аким Нурлан Ногаев и ответственные за подачу тепла решили наше чрезвычайное положение", – говорят собравшиеся.





Между тем, глава города Улугбек Тналиев проверил внутриквартирные системы теплоснабжения и тепловые узлы в подвалах жилых домов в 12 микрорайоне и призвал жителей к спокойствию.

"Мы посетили дома №32, №42 и №47 и увидели, что в квартирах есть тепло, а в некоторых его недостаточно. Здесь есть проблема с циркуляцией тепла в системе. Сейчас ведутся работы по регулированию теплоподачи. Мы заметили, что во многих домах жильцы изменили внутриквартирную систему отопления. Например, некоторые проживающие вынесли батарею на балкон, и у них отсутствуют перемычки". Улугбек Тналиев

Он отметил, что в случае порыва батареи внутри квартиры ответственность за него несет сам собственник.

"Жители должны поддерживать связь с обслуживающей организацией, которая ответственна за содержание дома (КСК, МИБ), а также в случае необходимости проводить совместную работу. Только тогда проблема будет полностью решена. Я призываю всех жителей к спокойствию. Сейчас на многих объектах выявляются перегревы. Мы рассматриваем данный вопрос и регулируем тепловое давление. В последние дни проблема с отоплением возникла из-за аварии на магистральном трубопроводе. После ее устранения необходимо провести регулировочные работы на сетях, поэтому просим отнестись с пониманием", – сказал аким города.

10 декабря сообщалось, что на магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах.