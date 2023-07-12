Пилотный проект по электронной торговле запустили в Казахстане

Министр финансов приказом от 30 июня 2023 года утвердил "Правила и сроки реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, осуществляющих электронную торговлю товарами через электронную торговую площадку", сообщает Zakon.kz.

Приказ определяет порядок и сроки реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, осуществляющих электронную торговлю через электронную торговую площадку.

Пилотный проект реализуется на территории Казахстана с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно. Участие в пилотном проекте является добровольным.

Цель пилотного проекта: формирование клиентоориентированного подхода в налоговом администрировании;

исключение ошибок и упрощение исполнения налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы;

равномерное распределение налоговой нагрузки в течение налогового периода.

Участниками пилотного проекта являются:

Комитет – Комитет государственных доходов РК,

оператор – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключающее договор с продавцами о предоставлении им права осуществлять электронную торговлю товарами через электронную торговую площадку,

продавец – индивидуальный предприниматель РК (ИП), осуществляющий электронную торговлю товарами через электронную торговую площадку, применяющий специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или специальный налоговый режим розничного налога, участвующий в пилотном проекте и имеющий банковский счет в банке-партнере,

банк-партнер – банк второго уровня РК, подавший заявление об участии в пилотном проекте.

Порядок реализации проекта

Для участия в пилотном проекте продавец, оператор и банк-партнер должны подать соответствующие заявления в Комитет государственных доходов.

В заявлении продавца также указывается согласие на раскрытие Комитетом налоговой тайны в соответствии со статьей 30 Налогового кодекса в части суммы полученных доходов.

Датой начала участия в пилотном проекте является 1 число месяца, в котором представлено Заявление.

Оператор представляет в Комитет сведения о суммах доходов и возвратов товаров продавцов ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляются сведения.

В свою очередь Комитет для формирования пуш-уведомлений продавцам направляет банку-партнеру сведения о суммах налогов, подлежащих уплате продавцами в срок не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем предоставления сведений оператором.

Банк-партнер в целях обеспечения равномерной уплаты налогов продавцами в течение 5 рабочих дней со дня представления сведений Комитетом направляет пуш-уведомления продавцам.

Продавец уплачивает суммы налогов, указанные в пуш-уведомлении.

А по итогам 6-го месяца налогового периода банк предзаполнит налоговую декларацию продавца.

Если же Комитет выявит продавцов, не применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или специальный налоговый режим розничного налога, то он направляет информацию оператору об исключении продавца как участника пилотного проекта. В свою очередь оператор направляет пуш-уведомление продавцу, в котором извещает его о несоответствии условиям участия в пилотном проекте и о его исключении из пилотного проекта.

Участие в пилотном проекте имеет положительное влияние на категорирование продавцов путем отнесения их к категориям низкой, средней или высокой степени риска.

Приказ введен в действие 1 июля 2023 года.