В Казахстане продлили пилотный проект по уплате налогов и соцплатежей работающим через интернет-платформы

Министр финансов приказом от 14 марта 2024 года внес изменения в Правила и сроки реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ, сообщает Zakon.kz.

В частности, действие пилотного проекта продлено по 31 декабря 2024 года. А сами Правила реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ, изложены в новой редакции.

Пилотный проект предусматривает регистрацию и администрирование физических лиц, оказывающих услуги посредством использования интернет-платформы.

Предусматривается, что налоговым агентом в части исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога (ИПН), обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), социальных отчислений (СО) и взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) является оператор.

При этом у оператора не возникают обязательства по предоставлению соответствующих форм налоговой отчетности (ФНО 200.00) для отражения обязательств исполнителей по ИПН и социальным платежам.

Сумма ИПН исчисляется в размере 1% от полученного дохода исполнителя (без учета расходов).

При получении исполнителем дохода за месяц ниже 1-кратного минимального размера заработной платы (85 тыс. тенге в 2024 году) по уплате суммы ИПН, рассчитанного по итогам такого месяца, предоставляется отсрочка сроком на один календарный месяц без учета положений статьи 51 Налогового кодекса. Отсрочка предоставляется не более четырех раз в течение одного календарного года.

Для регистрации в качестве исполнителя физическое лицо проходит процедуру онлайн-регистрации на интернет-платформе.

При прохождении процедуры онлайн-регистрации в качестве исполнителя физическое лицо:

проходит биометрическую идентификацию посредством Digital ID;

предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным из баз данных государственных органов;

предоставляет согласие на участие в пилотном проекте;

проходит авторизацию и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе посредством используемого интернет-платформой соответствующего открытого сервиса государственной базы данных "Е-лицензирование".

При этом заполняется уведомление о начале деятельности индивидуального предпринимателя, с указанием вида деятельности и выбором СНР с использованием мобильного приложения. Уведомление заверяется электронной цифровой подписью исполнителя (если лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя);

выбирает СНР с использованием мобильного приложения путем заполнения уведомления о применяемом режиме налогообложения, если предприниматель уже зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;

предоставляет согласие на удержание и перечисление оператором ИПН и социальных платежей.

Персональные данные исполнителя формируются на основе интеграции баз данных и информационных систем государственных органов с интернет-платформой.

Указывается, что исполнители, применяющие специальные налоговые режимы и осуществляющие утвержденные виды деятельности, в том числе на которые не распространяется СНР с использованием мобильного приложения, вправе по деятельности оказания услуг с использованием интернет-платформы применять СНР через мобильное приложение.

Датой начала применения СНР с использованием мобильного приложения является дата, когда исполнитель становится участником пилотного проекта.

Доходы исполнителя, подтвержденные оператором, отражаются в мобильном приложении E-Salyq Business и облагаются в рамках СНР с использованием мобильного приложения. Такие доходы не подлежат включению в налоговую отчетность, представляемую исполнителем при осуществлении прочей деятельности.

Исполнители, применяющие иные специальные налоговые режимы, фактически осуществляющие исключительно виды деятельности, на которые распространяется действие СНР с использованием мобильного приложения, вправе представить уведомление о применяемом режиме налогообложения для перехода на СНР с использованием мобильного приложения.

Исполнитель в рамках пилотного проекта:

получает разъяснение от органов государственных доходов о порядке реализации пилотного проекта;

подает заявление на возврат ошибочно (излишне) уплаченных сумм ИПН, ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС.

Оператор в рамках пилотного проекта:

получает разъяснение от органов государственных доходов о порядке реализации пилотного проекта;

при отсутствии возможности обеспечения интеграции интернет-платформы со специальным мобильным приложением E-Salyq Business привлекает партнера-интегратора для организации интеграции на основании соглашения;

удерживает с доходов исполнителя исчисленные суммы ИПН, ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС;

производит в срок не позднее до 25 числа месяца, следующего за месяцем получения доходов от оказания услуг, уплату ИПН, ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС за исполнителей на банковский счет государственной корпорации одним платежным поручением.

Уплата производится электронным платежным поручением с приложением списка исполнителей и указанием сумм социальных платежей и ИПН по каждому исполнителю.

Список исполнителей, за которых производится уплата ИПН, ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС, по каждому физическому лицу содержит:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН);

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

сумму социального платежа и ИПН;

период (месяц, год), за который уплачиваются ИПН и социальные платежи.

Кроме того, оператор:

выдает соответствующий чек заказчику по каждой услуге, оказанной исполнителем с использованием интернет-платформы;

обеспечивает интеграцию интернет-платформы со специальным мобильным приложением E-Salyq Business для:

- выбора СНР с использованием мобильного приложения;

- формирования и выдачи чека специального мобильного приложения E-Salyq Business или контрольно-кассовой машины по соответствующей услуге, оказанной исполнителем с использованием интернет-платформы;

- получения сведений об исчисленных суммах ИПН, ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС по доходам исполнителей, полученным при оказании услуг с использованием интернет-платформы;

- передачи сведений о доходах исполнителей, полученных при оказании исполнителем соответствующих услуг с использованием интернет-платформы, в информационную систему комитета;

представляет в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса органа государственных доходов, МТСЗН РК и государственной корпорации сведения и документы, связанные с исполнением налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам лиц, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформы, а также иные сведения и документы, связанные с реализацией пилотного проекта;

ведет учет доходов исполнителей по чекам.

Органы государственных доходов в рамках пилотного проекта:

запрашивают у участников пилотного проекта сведения и документы, связанные с исполнением налоговых обязательств, а также иные сведения и документы, связанные с реализацией пилотного проекта;

обеспечивают работоспособность сервиса по регистрации физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя и прекращение предпринимательской деятельности посредством специального мобильного приложения E-Salyq Business;

предоставляют исполнителям, операторам разъяснения по вопросам проведения пилотного проекта в порядке и сроки, которые установлены Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

осуществляет исчисление сумм ИПН, ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС на основании сведений о доходах исполнителей, получаемых от оператора интернет-платформы через интеграцию интернет-платформы и специального мобильного приложения E-Salyq Business, в том числе по чекам контрольно-кассовых машин, передаваемым в установленном порядке операторами фискальных данных;

осуществляет передачу оператору сведений об исчисленных суммах ИПН, ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС по доходам исполнителей, полученным при оказании услуг с использованием интернет-платформы;

осуществляет возврат ошибочно (излишне) уплаченной суммы ИПН в порядке и сроки, которые установлены налоговым законодательством.

В свою очередь Минтруда по сервисам интеграционного взаимодействия в режиме запрос/ответ не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, обеспечивает предоставление органам государственных доходов сведений:

о лицах, освобожденных от уплаты ОПВ, ОПВР, СО;

о лицах, за которых государство оплачивает ВОСМС в соответствии с законом об ОСМС.

Государственная корпорация запрашивает сведения и документы, связанные с исполнением налоговых обязательств, а также иные сведения и документы, связанные с реализацией пилотного проекта.

Государственная корпорация в течение трех операционных дней со дня поступления средств:

осуществляет прием, обработку и перечисление сумм ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС в Единый накопительный пенсионный фонд, Государственный фонд социального страхования и Фонд социального медицинского страхования;

осуществляет персонифицированный учет ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС в информационной системе МТСЗН РК на базе ИИН лиц, за которых производились социальные платежи;

осуществляет возврат ошибочно (излишне) уплаченных сумм ОПВ, ОПВР, СО и ВОСМС исполнителю в порядке и сроки, которые установлены Социальным кодексом РК и законом "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Приказ вводится в действие с 16 марта 2024 года.

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