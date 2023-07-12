45-градусную жару прогнозируют в Казахстане

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 13-15 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", весь период на востоке, 13 июля на юге, 13-14 июля на северо-востоке, юго-востоке, в центре Казахстана сохраняется очень сильная жара до 45°С. По республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

"Понижение дневных температур воздуха на севере и в центре до +30°С, на юге и юго-востоке до +30+37°С, на западе страны основной фон составит +25+35°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в предстоящие дни на большей части страны ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром и градом.