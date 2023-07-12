Боксер Шуменов рассказал свою версию конфликта в столичном ТРЦ

Известный казахстанский боксер Бейбут Шуменов рассказал свою версию конфликта, который произошел между ним и мужчиной с ребенком в одном из столичных ТРЦ, сообщает Zakon.kz.

Этому он посвятил пост на своей странице в Instagram.

"Неприятная ситуация действительно произошла и видео, показанное не с того ракурса, сыграло свою роль не в мою пользу. Не разобравшись в данной ситуации до конца, читатели начали оскорблять и писать разные неприятные комментарии в мой адрес. Вы прекрасно знаете и понимаете, что в наш стремительно развивающийся информационный век, любого человека можно показать и выставить в нехорошем свете. Любое видео можно смонтировать или показать с удобного ракурса, чтобы очернить", – написал Бейбут Шуменов.

Чтобы не было разных домыслов, он рассказал подробности конфликта.



"Мой 8-летний сын играл в этот день на детской площадке и его без причины начал бить по спине другой мальчик. Мой сын не понял, почему этот мальчик бьет его и отошел от него и стал играть дальше. И через несколько минут тот мальчик вернулся и пытался снова атаковать моего сына, мой сын начал уворачиваться и убегать от него. Затем, тот мужчина пришел и забрал этого ребенка. Мой сын не привык к такому отношению и для него это было большим стрессом. Затем, мой сын подошел ко мне и сказал, что мальчик напал на него. Показал мне свою спину, где я заметил покраснение и царапины. После, я подошел к этому мужчине, чтобы уточнить, он ли отец этого ребенка и спросил у него: твой ли сын, который ударил моего сына. В ответ он агрессивно ответил: "Да, ударил и что? Что ты мне сделаешь?!" Бейбут Шуменов

По его словам, мужчина, с которым боксер вступил в перепалку, не пострадал.

"Судмедэскпертиза подтвердила и определила, что он не получил ни легкого и ни среднего вреда своему здоровью вследствие имеющихся телесных повреждений. В данной ситуации я хочу попросить извинения у малыша, который был на руках у мужчины, и жалею, что ребенок оказался свидетелем этого неприятного зрелища. На данный момент конфликт полностью исчерпан. А всем заинтересованным лицам, которые хотят меня очернить, хочу заверить, я не заинтересован ни в черном, ни в белом пиаре, и не хочу участвовать в грязных интригах". Бейбут Шуменов

Боксер считает, что мужчина использовал ребенка в руках как щит.



"Когда я его взял за шею, он начал атаковать прибором в левой руке, а когда он понял, что это не нож, он отпустил ребенка с правой руки, которого он использовал как щит и правой рукой, схватив нож, нанес удар в сторону моего живота и я успел увернуться. После попытки атаки с ножом, он выбросил нож с правой руки и снова взял ребенка в руки и продолжал использовать его как щит. В тот момент, когда он напал на меня с ножом, я пришел в ярость. Я уже должен был как отец защищать не только сына, но и себя". Бейбут Шуменов

Обращаясь ко всем, кто осудил его за нападение, спортсмен спросил: "Вы не задавались вопросом, почему этот мужчина не жалеет своего ребенка и использует его как щит?"

"Если Вы заметили, когда я схватил мужчину, я начал толкать его в сторону дивана, чтобы он отпустил ребенка, чтобы ребенок не пострадал, но он снова и снова хватал ребенка как способ защиты. Я – профессиональный боец, и я знаю, куда наношу свои удары, ребенка я не задел, после чего пришла полиция и мы все пошли в районное отделение Есильского района. Там же в коридоре, где есть видеонаблюдение, мы сидели с матерью тех детей. Дети, как ни в чем не бывало, игрались в районном отделении, мать детей попросила прощения у меня, у моей супруги и моего ребенка, и сказала, что у ее сына есть такое поведение в характере, когда он без причины начинает бить и пинать людей, так как он страдает аутизмом. В тот, момент, когда мать ребенка сказала мне об этом, мне стало очень жаль, я очень люблю детей, я пожелал ей терпения и чтобы ее сын выздоровел". Бейбут Шуменов

Боксер отметил, что с матерью ребенка, который побил его сына, они "расстались на хорошей ноте и пожелали друг другу всего хорошего".

Ранее замминистра внутренних дел Кайрат Сунтаев подтвердил, что напавшим на мужчину с ребенком в одном из ТРЦ Астаны является известный казахстанский боксер Бейбут Шуменов.