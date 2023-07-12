Плюсы и минусы продления учебного года в школах Казахстана озвучил эксперт

Вице-президент Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Руслан Каратабанов озвучил плюсы и минусы продления учебного года в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Каратабанов напомнил, что в последние годы была сокращена учебная нагрузка учителей с 18 до 16 часов и нагрузка на учеников.

"Нагрузка на ученика постепенно снизилась, но снизился ли объем учебных знаний – нет, он не снизился, поэтому встал закономерный вопрос: как нам этот объем знаний сохранить, особенно в тот момент, когда в дело вмешался ковид? Во время пандемии, возможно, была потеря знаний, и чтобы эти потери восстановить, функционировали летние школы. Но мы понимаем, что это лишь краткосрочные меры, они глобально ситуацию не могут спасти, и закономерно встал вопрос о продлении учебного года до 36 недель", – пояснил спикер.

Спикер добавил, что в прошлом году было принято решение продлить учебный год до 36 недель.

Национальная академия образования, по его данным, провела мониторинг, главной целью которого было изучение влияния 36 недель на благополучие детей.



"Что можно сказать? На первом и втором экспертном заседании мы эти итоги обсуждали. Сейчас очень тезисно основные положения напомню. В целом, страна не хочет отказываться от пятидневки, потому что люди оценили эффект – и родители, и педагоги, и дети. Для того, чтобы сохранить эту пятидневку, нам необходимо оставить 36 недель учебы", – подчеркнул Руслан Каратабанов.

Второй момент, по словам эксперта, заключается в том, что ученики с высокой и низкой успеваемостью хорошо оценивают внедрение 36 недель: для тех, кто учится хорошо, есть возможность углубиться в любимые темы. И так как у них есть высокая готовность поступать в вузы, стало чуть больше времени на подготовку, а те, кто успевал слабо, получили возможность индивидуально получать у учителя какие-то консультации, проработать какие-то темы.

"Как ни парадоксально, увеличилось время для отдыха для детей и педагогов. Если раньше мы отдыхали 160 дней, то теперь в связи с 36 дополнительными субботами количество дней отдыха возросло до 180 дней – это каникулы, это праздничные дни, это выходные. В итоге дети и педагоги имеют хорошую возможность восстановиться в течение этих двух дней и с новыми силами приступить в новой учебной неделе", – указал вице-президент Национальной академии образования им. И. Алтынсарина.

Еще один плюс – родители получили возможность больше общаться с детьми.

"Конечно, не все гладко, есть шероховатости, об этом нам также люди говорят. Например, увеличилась дневная нагрузка. То есть те уроки, которые были в субботу, распредели между понедельником и пятницей. И если было шесть уроков, стало семь, и из-за этого, возможно, участие снизилось и мотивация детей к обучению. Были проблемы с управлением процессом. Например, в некоторых школах учебники сдали в 20-25 числах мая. Тут уже сказалась практика учителей реализовывать прежде всего содержание учебника, а не учебной программы, и учебный процесс захромал", – признал Руслан Каратабанов.

Между тем, по его данным, любая образовательная реформа, чтобы дать какой-то эффект, должна функционировать не менее трех лет.