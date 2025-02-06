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Общество

В каждый школьный предмет внедрят ИИ из-за нового образовательного стандарта

Школьники, ученики средних классов, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 17:11 Фото: Zakon.kz
Вице-президент Национальной академии образования Министерства просвещения Руслан Каратабанов перед коллегией Министерства просвещения 6 февраля 2025 года рассказал, как изменится образовательный стандарт в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, новый образовательный стандарт войдет в работу в 2026 году.

"Он учитывает требования времени. Например, развитие искусственного интеллекта, ведь он является одним из ключевых факторов мирового развития, и игнорировать его невозможно. Существует опасение, что ИИ может вытеснить ряд профессий, а некоторые из них станут "профессиями ветеранов". Однако появятся и новые специальности. В любом случае сегодня искусственный интеллект рассматривается прежде всего как инструмент. На уровне инструмента мы должны обучать детей его использованию", – дополнил спикер.

Он отметил, что поэтому в каждый предмет будет интегрированы виды работ, связанные с применением различных технологий на базе искусственного интеллекта.

"Например, в биологии, химии и физике – виртуальные лаборатории, в языках – приложения для общения и ведения диалогов, в географии – информационные системы. Важно понимать, что искусственный интеллект – это не только генеративные модели, на которых сейчас сосредоточено внимание общества, но и негеративные технологии, которые также включены в образовательный процесс", – сказал Руслан Каратабанов.

Помимо этого, в новом госстандарте предлагается школам возможность объединять предметы. В связи с этим журналисты уточнили, как будут называться новые предметы.

"Если химия, физика, биология могут объединяться в предмет естествознания, то всемирная история и основа права могут объединяться в социальной науке, а алгебра и геометрия могут объединяться в предмет математика", – ответил он.

24 декабря 2024 года Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, чему планируется обучать детей в школах, чтобы подготовить высокотехнологичных специалистов в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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