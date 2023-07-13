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Илон Маск создал компанию по разработке искусственного интеллекта

Илон Маск создал компанию по разработке искусственного интеллекта Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск в Twitter объявил о создании компании xAI по разработке искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz


На сайте новой компании указано, что в что xAI будут работать бывшие сотрудники DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft, Tesla и исследователи Университета Торонто. Слоган компании - "Осознай вселенную" (Understand the Universe). 

Ранее Маск высказался на тему искусственного интеллекта (ИИ) и развития технологий. По его мнению, в настоящий момент ИИ не может конкурировать с человеческим мозгом: "Мы все еще можем делать многое, чего не может искусственный интеллект". Однако руководитель Tesla и SpaceX отметил, что в будущем ситуация может измениться.

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