Ученые создали конфеты против кариеса

В США придумали леденцы, которые борются с кариесом и укрепляют зубную эмаль, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Росбалт" материалы о новом способе восстановления поврежденной эмали с помощью особых леденцов ученые из Вашингтонского университета опубликовали в издании ACS Biomaterials Science & Engineering.

Как выяснилось, исследователи разработали особую белковую цепочку — sADP5. Эта цепочка способна захватить ионы кальция и фосфата, из которого состоит зубной минерал, и использовать его для создания новых минеральных микрослоев. В итоге прорехи в эмали пропадают, заполняясь этими слоями. Нервы и сосуды получают новый защитный слой, и зубы уже не доставляют дискомфорта. Правда, стоит помнить, что полноценной заменой эмали он не является, хотя ему не страшны высокие температуры и механические повреждения.

В доклинических испытаниях эту белковую цепочку внедрили в леденцы с сердцевиной из фосфата кальция в ароматизированной оболочке. В перспективе добавить пептид можно в любой продукт для ухода за полостью рта - например, в зубную пасту или ополаскиватель.