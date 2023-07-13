Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ученые создали конфеты против кариеса

Ученые создали конфеты против кариеса Фото: pixabay
В США придумали леденцы, которые борются с кариесом и укрепляют зубную эмаль, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Росбалт" материалы о новом способе восстановления поврежденной эмали с помощью особых леденцов ученые из Вашингтонского университета опубликовали в издании ACS Biomaterials Science & Engineering.

Как выяснилось, исследователи разработали особую белковую цепочку — sADP5. Эта цепочка способна захватить ионы кальция и фосфата, из которого состоит зубной минерал, и использовать его для создания новых минеральных микрослоев. В итоге прорехи в эмали пропадают, заполняясь этими слоями. Нервы и сосуды получают новый защитный слой, и зубы уже не доставляют дискомфорта. Правда, стоит помнить, что полноценной заменой эмали он не является, хотя ему не страшны высокие температуры и механические повреждения.

В доклинических испытаниях эту белковую цепочку внедрили в леденцы с сердцевиной из фосфата кальция в ароматизированной оболочке. В перспективе добавить пептид можно в любой продукт для ухода за полостью рта - например, в зубную пасту или ополаскиватель.

Читайте также

К чему приводит недостаток сна, рассказали ученые

В США ученые оценили влияние веса на риск преждевременной смерти

Последствия мощной вспышки на Солнце: на Земле ожидаются магнитные бури

Елена Вебер
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления