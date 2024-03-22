Передается ли кариес через поцелуй

Стоматолог Алексей Сошников рассказал, что кариес имеет инфекционную природу, поэтому может передаваться контактным способом, в том числе и через поцелуй, сообщает Zakon.kz.

По его словам, доказано, что бактерии кариеса у детей появляются от их матерей – эти бактерии имели родственный генотип. С другой стороны, по словам эксперта, бактериям кариеса нужны специфические условия, чтобы они могли себя проявить. К примеру: наличие зубного налета; наличие участков, которые не подвергаются воздействию очистки (межзубные промежутки, углубления в фиссурах (естественных ямках) в зубах, поддесневые участки).



"Если человек соблюдает правила чистки зубов, регулярно проходит гигиеническую чистку полости рта, то у кариозных бактерий, как правило, не будет возможности реализоваться, то есть, они могут существовать, но поражения зубам нанести не смогут", – подчеркнул в беседе с "Газетой.Ru" стоматолог.

Как избежать приобретения кариеса через поцелуй

Врач советует соблюдать два условия: по возможности просанировать своего партнера, чтобы не подвергать опасности здоровье своих зубов, но при этом не забывать про правильную чистку зубов от налета и регулярную профессиональную гигиену полости рта.

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