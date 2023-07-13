Досаев объяснил, почему одновременно ремонтируют проспекты аль-Фараби и Абая

Аким Алматы Ерболат Досаев 13 июля на встрече с жителями Бостандыкского района рассказал, почему одновременно перекрыли две главные магистральные дороги города на ремонт, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос одного из жителей, градоначальник извинился за доставленные неудобства и поблагодарил жителей за понимание.

"Почему мы в этом году начали две магистральные дороги? Проспект аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2012 года. Обычно межремонтный цикл от 5, иногда дотягивает до 7 лет. Мы по аль-Фараби два межремонтных срока пропустили. По оценке специалистов, если бы мы эти магистральные дороги в этом году не сделали, то мы бы не пережили зиму", – объяснил Ерболат Досаев.

Он отметил, что лично контролирует ход ремонтных работ. И как только появилась первая возможность, акимат открыл движение от Сыргабекова до моста Есентай.

"Сегодня главный участок, где образовались пробки, – это пересечение аль-Фараби и Жарокова. Мы всю работу разделили на шесть участков. Но если вы посмотрите на дорожную инфраструктуру, по которой сами ездите, на Дулати нет аварийных проездов, поэтому мы не можем сделать реверсивное движение. Также касается вопросов развязок, потому что на Розыбакиева и Жарокова трудно. Сами развязки не позволяют правильно организовать движение на встречных полосах. А Гагарина сейчас закрыта и ограждена зелеными насаждениями", – сказал Ерболат Досаев.

Глава мегаполиса добавил, что в 2gis и "Яндекс Картах" обновляют всю информацию. Также Управление городской мобильности будет сообщать об изменениях маршрутах.



"Я вчера ездил по аль-Фараби и другим местам, в принципе, движение наладилось. Я думаю, что такого рода вопросы больше возникать не будут. Еще раз хочу поблагодарить за понимание", – заключил Ерболат Досаев.

Ранее в Управлении городской мобильности Алматы рассказали, когда закончат ремонт на проспектах аль-Фараби и Абая.

