Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 440,55 тенге, евро – 485,62 тенге, рубля – 4,87 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 443,5 тенге, продажи – 447,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 5,05 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444 тенге тенге, продажи – 447,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491,5 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 5,05 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 446 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 4,93 тенге.