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Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 июля

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 13 июля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 440,55 тенге, евро – 485,62 тенге, рубля – 4,87 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 443,5 тенге, продажи – 447,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 495 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 5,05 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444 тенге тенге, продажи – 447,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491,5 тенге, продажи – 497 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 5,05 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 494 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 4,93 тенге.

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