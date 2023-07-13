Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 13 июля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 440,55 тенге, евро – 485,62 тенге, рубля – 4,87 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 443,5 тенге, продажи – 447,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 5,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444 тенге тенге, продажи – 447,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491,5 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 5,05 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 4,93 тенге. Читайте также KASE рассматривает возможность торговли узбекскими ценными бумагами в этом году Jusan Business вошел в тройку лидеров среди аналогичных цифровых платформ Курс доллара продолжает снижаться на торгах 12 июля

Следите за новостями zakon.kz в: