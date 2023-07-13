В Алматы открыли памятник Александру Невскому

13 июля состоялось торжественное открытие памятника Александру Невскому в Алматы. Монумент установили на территории собора, названного в его честь в Турксибском районе, сообщает Zakon.kz.

Автор памятника российский скульптор Салават Щербаков. Открытие памятника приурочили к 20-летию Православной Церкви Казахстана.

На торжественном открытии присутствовали архипастыри и духовенство Православной Церкви Казахстана, представители государственной власти Республики Казахстан и Российской Федерации, дипломаты, общественные деятели, лидеры традиционных конфессий.

Освятил памятник митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Отлитая в бронзе фигура князя Александра, с чудотворной Феодоровской иконой Царицы Небесной в руках, изображает его как молитвенника пред Богом, хранителя веры, защитника страждущих, провозвестника мира и единства между народами. История свидетельствует о том, что, путешествуя в столицу монгольской империи Каракорум, он неоднократно посещал Великую степь и те места, где ныне стоит город Алматы.

По случаю памятного события поздравления направили президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Российской Федерации Владимир Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Лидеры двух стран особо отметили благородную миссию и миротворческие усилия князя Александра, его вклад в развитие межнационального и межрелигиозного взаимодействия на просторах Евразии.

На мероприятии побывал аким Алматы Ерболат Досаев, которого казахстанский митрополит наградил орденом "Мир и согласие".

Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского открыли в Алматы в 2021 году.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отметим, на открытии присутствовали лидеры традиционных конфессий, общественные и политические деятели Казахстана и России, архипастыри Православной Церкви Казахстана.