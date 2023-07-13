Уральск входит в пятерку лидеров по Казахстану в рейтинге "умных городов"

В ходе рабочего визита в Западно-Казахстанскую область министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин встретился с населением региона, где подробно рассказал о проводимой работе в сфере цифровизации.

Согласно рейтингу ведомства, отражающего текущую ситуацию по процессам цифровизации городов и регионов страны, областной центр ЗКО вошел в начале текущего года в пятерку лучших городов по показателям цифровизации в сфере ЖКХ, безопасности, здравоохранения, образования, транспорта, экологии и земельных отношений.

Как отметил министр, Smart City и цифровизация должны стать драйвером развития инфраструктуры региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Население региона на встрече с министром поднимало важные вопросы в области повышения качества связи и интернета, поддержки IT-специалистов, качественного и быстрого оказания государственных услуг.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Багдат Мусин рассказал о последних новшествах цифрового процесса, которые значительно облегчили оказание госуслуг населению при выдаче различных документов и справок, оформлении пособий, пенсий и прочего.

Также он отметил, что в данный момент министерство занимается улучшением цифровизации системы здравоохранения, которая получила критику президента страны и жителей. В акимате области министр провел личный прием граждан по различным вопросам.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В рамках рабочей поездки министр посетил компанию "Стекло-Сервис", которая занимается промышленной переработкой и производством стекла. Предприятие получило грант от Национального агентства по технологическому развитию на модернизацию производственного комплекса промышленной переработки стекла.

На совещании в областном акимате министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК был презентован ряд проектов по цифровизации нефтесервиса на Карачаганаке, по релокации иностранных компаний, стартапов в агропромышленности, по учету абонентов и субсидированию питьевой воды в районах области в сфере водообепечения. Также обсуждались проблемы обеспечения интернетом областного центра и сельских территорий.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"От качества интернета и мобильной связи в современном мире зависит практически жизнедеятельность любой сферы, в том числе и успешная реализация государственных программ. Информационные технологии должны быть доступны каждому жителю страны. На реализацию национального проекта "Доступный интернет" будет выделено в ближайшие 3 года порядка 400 миллиардов тенге, что поможет решить имеющиеся в этом направлении проблемы. В целом, работа по области ведется на должном уровне, но требует доработки. Многие проекты в регионе внедрены и успешно реализуются, такие как, установка камер видеонаблюдения, служба 109, электронное билетирование и другие". Багдат Мусин

В заключение встречи министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев подписали Дорожную карту по обеспечению связи и интернета, куда были включены все актуальные вопросы по развитию региона в сфере цифровизации.