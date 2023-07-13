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Законодательство РК

МВД: В Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года

В МВД намерены перекрыть нелегальные каналы ввоза и эксплуатации авто Фото: Zakon.kz
Председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в СЦК рассказал, сколько иностранных авто зарегистрировали в Казахстане с 23 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Также в МВД обещают принять меры для перекрытия нелегальных каналов ввоза и эксплуатации иностранных автомобилей.

Кайсар Султанбаев напомнил, что с 23 января по 30 июня в Казахстане осуществлялся прием заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, не находящихся в криминальном розыске и прошедших таможенную очистку.

"На казахстанский учет было поставлено порядка 206 тыс. иностранных автомобилей. Значительное количество легализованных автомобилей приходится на три страны, с которыми Казахстан находится в одном Таможенном союзе. Это автомобили, ввезенные из России –132 929 или 66%, Армении – 37113 или 18%, Кыргызстана – 21 601 или 10%.В разрезе регионов наибольшее количество автомобилей было зарегистрировано в Алматы – 21 115, Актюбинской области – 20 876, Шымкенте – 15 145, Западно-Казахстанской области – 14 204, Атырауской – 14 197, Кызылординской областях – 13 695", – сообщил спикер.

Также, по его словам, на сегодняшний день легализовали 14 297 автоконструкторов.

"Вопрос легализации автомобилей ввезенных после 1 сентября 2022 года не рассматривается. Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер и впредь будут приняты решительные меры для перекрытия нелегальных каналов ввоза и эксплуатации иностранных автомобилей на территории страны", – отметил Кайсар Султанбаев.

Он напомнил, что согласно принятым поправкам в области обязательного автострахования и дорожного движения с 12 января автострахование иностранных автомобилей гражданами Казахстана не допускается.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за управление автотранспортом без полиса обязательного автострахования предусмотрен штраф 10 МРП.

Также в указанных случаях сотрудники полиции вправе задерживать автомобили и доставлять их на специальные стоянки.

5 мая 2023 года сообщалось, что в Казахстане официально разрешили легализовать автомобили-конструкторы.

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