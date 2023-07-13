Жара в Казахстане: дети в фонтанах, аврал у врачей и продавцов бытовой техники

Практически на всей территории Казахстана в течение этой недели термометры показывают плюс 35 и выше. О том, откуда пришла эта аномально долгая жара и когда она завершится, а главное, как ее пережить, специалисты рассказали Zakon.kz.

Горячий иранский гость

Ясное небо, раскаленный сухой воздух, который почти не движется, – такие погодные условия принес с собой в Казахстан гигантский антициклон. Великан пришел с юго-запада, с территории Ирана. О происхождении и пути антициклона через территорию Казахстана рассказала начальник Управления краткосрочных прогнозов Казгидромета Ардак Кальменова.

"Сейчас на большей части территории Казахстана очень сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность. Антициклон зашел с запада – юго-запада, он удерживает сухую жаркую погоду без осадков. В конце прошлой недели на западе страны уже была жаркая погода, затем она распространилась на всю территорию Казахстана. Антициклон двигается с запада на восток. В северных регионах последний день жары прогнозируется 13 июля, затем жаркая погода перемещается на восток в Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую и Улытаускую области, а также в южную часть – в Туркестанскую и Кызылординскую. На востоке жара сохранится до 15 июля". Ардак Кальменова

По ее словам, Казахстан подвержен влиянию различных синоптических явлений, потому что мы находимся в центре евразийского континента, и на территории республики мало гор и лесных массивов, которые могли бы создавать препятствия для движения воздушных масс. При этом жизнь циклонов и антициклонов обычно недолгая, в среднем 3-5 дней, но "иранский гость" оказался долгожителем.

Его сопровождает так называемый "высотный гребень" – вынос теплых воздушных масс и формирование области высокого давления в атмосфере на большой высоте над "тыловой" частью антициклона. Благодаря совпадению метеоусловий и не встречая преград, иранский антициклон вольно путешествует по нашим просторам, накрывая огромные территории своей огненной "мантией".

Фото "Казгидромет"

Именно благодаря "иранцу" в Казахстане 11 июля наблюдалась температурная аномалия. Карта термических наблюдений в этот день почти полностью была красной. Это означает, что температура по всей республике была выше нормальных для этого времени показателей на 8-11 градусов. В некоторых областях столбики термометров поднимались до 50 градусов выше нулевой отметки.

Но, по прогнозам синоптиков, большой антициклон уже готов покинуть Казахстан. Спад жары ожидается 16 и 17 июля, с запада уже заходит циклон с Черного моря, который несет с собой облачность и осадки.

"Циклон уже пришел в западные регионы страны, в Атырауской и Мангистауской областях погода становится более прохладной, есть облачность. Циклон также будет двигаться по территории Казахстана с запада на восток, уже с 13 июля мы ожидаем кратковременные дожди в северных регионах Казахстана". Ардак Кальменова

Жаль только, что долгой прохладной передышки синоптики казахстанцам не обещают. После 18 июля к нам придет очередной антициклон и снова принесет жаркие солнечные дни.

Такой экстремальной жаре сейчас рады только дети и продавцы бытовой техники. Одни могут весь день не выходить из бассейна и наслаждаться прохладной водой, а другие не успевают продавать кондиционеры и вентиляторы. Специалисты говорят, что за последние несколько дней спрос на такую технику вырос в несколько раз. Казахстанцев даже не пугают цены. Чтобы охладиться, многие готовы заплатить любые деньги.

В объятиях жаркого юга

В одном из самых солнечных южных городов Казахстана – Шымкенте – жара бьет в полную силу. В тени – минимум 42 градуса по Цельсию, и по прогнозам синоптиков, впереди еще несколько экстремально жарких дней.

"Сухой горячий воздух и отсутствие осадков создают чрезвычайно высокую опасность. Все гарнизоны противопожарной службы в городе работают в повышенном режиме", – говорит Агзам Саипов, начальник Управления кризисными ситуациями ДЧС Шымкента.

По данным спасателей, длительное нахождение на улице в жаркую погоду может привести к проблемам со здоровьем, в том числе, к солнечному и тепловому удару. Особенно подвержены риску пожилые люди и дети.

"Тепловой удар может возникнуть в результате пребывания в помещении с высокой температурой и влажностью, при интенсивной физической работе в душных, плохо проветриваемых помещениях. Солнечный удар возникает при физических работах на открытом солнце, злоупотреблении солнечными ваннами на отдыхе. Удар является следствием прямого действия интенсивных солнечных лучей на незащищенную голову. Его можно ощутить непосредственно на месте или через 6-8 часов. Необходимо ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки. При нахождении в помещениях необходимо обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, использовать вентиляторы или кондиционеры". Агзам Саипов

При выходе на улицу сотрудники ДЧС рекомендуют надевать легкую одежду светлой расцветки из натуральных тканей. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости. Помимо этого, по словам начальника Управления кризисными ситуациями ДЧС, употребление алкоголя категорически противопоказано.

"В течение дня рекомендуется по возможности принять душ или протирать участки тела прохладными влажными салфетками, мокрым полотенцем. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. Если вам предстоит поездка в автомобиле, пожалуйста, учтите, что салон очень сильно нагревается, поэтому прежде чем сесть в машину, которая стояла под открытым небом в солнечный день, сначала откройте все двери или опустите стекла для сквозного проветривания. Для этого достаточно около 3-4 минут". Агзам Саипов

В Шымкенте ежедневно в службу "101" и "112 " поступает более 30 звонков о возгорании сухой травы, мусора и даже автомобилей. Из-за жары выросло число вызовов "скорой помощи". К врачам каждый день обращаются около 2000 шымкентцев. В медицинской помощи чаще всего нуждаются горожане, у которых есть хронические болезни.

Недоброе светило

Солнце считают источником жизни на нашей планете, как и источником нашего хорошего настроения. Многие вспомнят в своей жизни череду пасмурных дней и связанную с ними меланхолию или даже депрессивное состояние. Медики связывают подобные состояния с дефицитом витамина D, выработка которого в нашем организме напрямую зависит от солнечных лучей.

Но во всем нужна золотая середина, солнце хорошо в меру. Вот только аномальная жара, где бы она ни случилась, не оставляет возможности соблюдать меру. Солнце в прямом смысле становится не источником жизни, а причиной смерти.

Не лучше и в Европе

В прошлом году в европейских странах парадоксально сильная летняя жара убила более 60 тысяч человек. Лето 2022 года, по данным климатологов, было самым жарким в истории, сопровождалось засухой и лесными пожарами. Не лучше и в этом году. Волна жары уже накрыла многие европейские страны. Практически везде столбик термометра достигает отметки +38, а в некоторых местах и вовсе поднимается до плюс 45 градусов по Цельсию.

Группа экспертов проанализировала данные о температуре и смертности за период с 2015 по 2022 год по 823 регионам в 35 европейских странах. На этих территориях проживают в общей сложности 543 миллиона человек. Были созданы компьютерные модели для прогнозирования смертности, связанной с жарой, в каждом регионе и за каждую летнюю неделю 2022 года. Расчеты показали, что жертвами экстремально высоких температур с 30 мая по 4 сентября стали 61 672 человека. Самой тяжелой оказалась неделя с 18 по 24 июня – на нее пришлось более 11 600 летальных исходов. Наибольшее количество жертв наблюдалось в Италии (18 010), затем следовали Испания (11 324) и Германия (8 173). Большинство погибших являлись пожилыми людьми старше 80 лет, 63% из них – женщины.

Эксперты предупреждают: если ничего не предпринимать для борьбы с глобальным потеплением, к 2030 году только в Европе из-за жары каждое лето будет погибать около 70 тысяч человек, а к середине столетия эта цифра может вырасти до 120 тысяч потенциальных жертв ежегодно.

Для Казахстана, находящегося в центре Евразии, ситуация с потеплением климата не менее актуальна. С нашими открытыми пространствами и удаленностью от морей и океанов, смягчающих перепады температуры, жара может стать еще более губительной. Возможно, нам пора заняться "здоровьем" планеты всерьез. И, конечно, беречь себя от жестоких солнечных лучей.