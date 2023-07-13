Пыльная буря, жара и дождь с грозой ожидаются на большей части Казахстана

В Астане, Алматы и 15 областях страны на 14 июля ожидается штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается гроза, днем шквал, град. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы сохраняется сильная жара +36+38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 18 м/с, сохраняется сильная жара +36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, днем на большей части области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на большей части Улытауской области ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с, на юге области сохраняется сильная жара +35. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе Павлодарской области, днем на большей части области ожидаются гроза, днем на западе, юге области град, шквал. Ветер южный ночью на западе, днем на большей части области 15-20 м/с, на западе, юге области днем порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На большей части области Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер южный днем 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара+35+37. Сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем на западе Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области 15-20, на севере, востоке области порывы 25 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, днем на севере, западе области сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, западе, юге области области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15 м/с.



Днем на севере Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, шквал, град. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области 15-20, днем на большей части области 15-20, на востоке области порывы 23-28 м/с. В северной половине области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Днем град. Ветер северо-западный днем 15-20 м/с.



В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +36+39. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +37+39. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +38+40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем сохраняется сильная жара +38+40 и чрезвычайная пожарная опасность.

