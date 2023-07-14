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Законодательство РК

Досудебное расследование начали в отношении сотрудников миграционной службы Алматы

Досудебное расследование начали в отношении сотрудников миграционной службы Алматы Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба по городу Алматы начала досудебное расследование в отношении сотрудников миграционной службы, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Антикор возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц миграционной службы ДП города Алматы. Поводом послужило то, что недавно мужчина пришел в магазин бывшей супруги, облил все вокруг бензином и поджег. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, а сам мужчина погиб. Также в публикации отмечается, что в 2021 году суд постановил депортировать из страны экс-супруга пострадавшей, который является гражданином России, но почему-то этого не произошло. 

"В настоящее время в отношении должностных лиц Департамента полиции Алматы осуществляется досудебное расследование по ст. 370 ч. 1 УК РК, по результатам которого действиям сотрудников миграционной службы будет дана правовая оценка", – говорится в ответе на официальный запрос Zakon.kz. 

21 декабря 2022 года мужчина приехал на такси в магазин, где работала бывшая супруга, с двумя канистрами бензина. Угрожая пистолетом, выгнал из магазина покупателя, закрыл магазин изнутри. Он облил магазин бензином и свою бывшую сожительницу. В результате от взрывной волны выбило окна и двери. Женщину спас тот покупатель, который ранее был в магазине, ее доставили в тяжелом состоянии в реанимационное отделение. Мужчина погиб на месте. 

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Анастасия Стативкина
Комитет миграционной службы Алматы
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