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Какую финансовую отчетность нужно представить в налоговые органы до 18 июля

Какую финансовую отчетность нужно представить до 18 июля Фото: pexels
В Казахстане 17 июля 2023 года истекает срок представления некоторой финансовой отчетности, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ИС "Параграф", необходимо представить:

в рамках всеобщего декларирования:

  • Декларацию об активах и обязательствах по ф. 250.00к в случае представления на бумажном носителе (представляется один раз на "входном" этапе);
  • Декларацию о доходах и имуществе по ф. 270.00 за 2022 год в случае представления на бумажном носителе (представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего за годом представления Декларации об активах и обязательствах);

плательщикам акцизов за май:

Также плательщикам НДС в случае снятия с регистрационного учета по НДС по решению налогового органа в июне 2023 года необходимо представить ликвидационную декларацию по НДС по ф. 300.00.

Кроме того, лесовладельцы должны уплатить за 2 квартал 2023 года плату за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню.

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