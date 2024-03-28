Какую налоговую отчетность нужно представить до 1 апреля
ИС "Параграф" напоминает, что что 31 марта истекает срок представления годовых форм налоговой отчетности по итогам 2023 года. Так как в этом году 31 марта выпадает на выходной день – воскресенье, то срок представления налоговой отчетности переносится на первый рабочий день в соответствии с пунктом 2 статьи 38 Налогового кодекса.
Таким образом, не позднее 1 апреля 2024 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности за 2023 год:
- Декларацию по КПН (ф. 100.00, 110.00, 150.00, 180.00).
- Декларацию по ИПН за 2023 год (ф. 220.00, 240.00).
- Декларацию по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (ф. 700.00).
- Декларациюя (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме – ф. 531.00 (представляют декларацию получатели от имени государства по приложениям 531.02, 531.03).
- Декларацию по налогу на сверхприбыль (ф. 540.00).
- Декларацию по платежу по возмещению исторических затрат, если размер платежа по возмещению исторических затрат равен или менее 10 000 МРП (ф. 560.00).
- Декларацию по альтернативному налогу на недропользование (ф. 600.00);
- Реестр договоров аренды (пользования) (ф. 871.00).
- Декларацию для налогоплательщиков, применяющих СНР с использованием фиксированного вычета (ф. 912.00).
- Декларацию для плательщиков единого земельного налога (ф. 920.00).
Кроме того, за 4 квартал 2023 года представляется Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04).
Также не позднее 1 апреля физическим лицам необходимо произвести уплату налога на транспортные средства за 2023 год.
Вместе с тем согласно статье 212 Налогового кодекса налогоплательщики вправе продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронной форме.
Для продления срока необходимо направить в орган государственных доходов по месту регистрационного учета либо в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" уведомление по форме, установленной уполномоченным органом на бумажном носителе или в электронной форме до истечения срока, установленного Налоговым кодексом, для представления налоговой отчетности.
Уведомление можно направить в электронной форме через web-приложение Комитета государственных доходов МФ РК "Кабинет налогоплательщика", портал "электронного Правительства" (egov.kz).
Срок представления налоговой отчетности, за исключением расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:
- не более 30 календарных дней со срока, установленного для представления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;
- не более 15 календарных дней со срока, установленного для представления декларации или расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;
- не более 30 календарных дней со срока, установленного для представления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.