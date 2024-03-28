Какую налоговую отчетность нужно представить до 1 апреля

В Казахстане 1 апреля 2024 года истекает срок представления налоговой отчетности за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что что 31 марта истекает срок представления годовых форм налоговой отчетности по итогам 2023 года. Так как в этом году 31 марта выпадает на выходной день – воскресенье, то срок представления налоговой отчетности переносится на первый рабочий день в соответствии с пунктом 2 статьи 38 Налогового кодекса.

Таким образом, не позднее 1 апреля 2024 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности за 2023 год:

Декларацию по КПН (ф. 100.00, 110.00, 150.00, 180.00).

Декларацию по ИПН за 2023 год (ф. 220.00, 240.00).

Декларацию по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (ф. 700.00).

Декларациюя (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме – ф. 531.00 (представляют декларацию получатели от имени государства по приложениям 531.02, 531.03).

Декларацию по налогу на сверхприбыль (ф. 540.00).

Декларацию по платежу по возмещению исторических затрат, если размер платежа по возмещению исторических затрат равен или менее 10 000 МРП (ф. 560.00).

Декларацию по альтернативному налогу на недропользование (ф. 600.00);

Реестр договоров аренды (пользования) (ф. 871.00).

Декларацию для налогоплательщиков, применяющих СНР с использованием фиксированного вычета (ф. 912.00).

Декларацию для плательщиков единого земельного налога (ф. 920.00).

Кроме того, за 4 квартал 2023 года представляется Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04).

Также не позднее 1 апреля физическим лицам необходимо произвести уплату налога на транспортные средства за 2023 год.

Вместе с тем согласно статье 212 Налогового кодекса налогоплательщики вправе продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронной форме.

Для продления срока необходимо направить в орган государственных доходов по месту регистрационного учета либо в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" уведомление по форме, установленной уполномоченным органом на бумажном носителе или в электронной форме до истечения срока, установленного Налоговым кодексом, для представления налоговой отчетности.

Уведомление можно направить в электронной форме через web-приложение Комитета государственных доходов МФ РК "Кабинет налогоплательщика", портал "электронного Правительства" (egov.kz).

Срок представления налоговой отчетности, за исключением расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:

не более 30 календарных дней со срока, установленного для представления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;

не более 15 календарных дней со срока, установленного для представления декларации или расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;

не более 30 календарных дней со срока, установленного для представления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.



