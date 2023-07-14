Мужчина отжался 3249 раз за час и побил мировой рекорд

Австралиец Даниэль Скали побил рекорд Гиннесса, выполнив 3249 отжиманий за один час, сообщает Zakon.kz.

Ранее 30-летний Даниэль Скали установил рекорд по количеству отжиманий за один час – 3182 в апреле 2022 года, но его рекорд побил другой австралиец Лукас Хельмке, который выполнил 3206 отжиманий в ноябре 2022 года.



Скали заявил, что установить новый рекорд ему помогли подтягивания, которые он выполнял во время подготовки к последней попытке.

"Это подняло мою физическую форму на такую высоту, на которой я еще никогда не был". Даниэль Скали

Левая рука Скали почти постоянно болит из-за заболевания, называемого комплексным региональным болевым синдромом. Он получил этот недуг в 12 лет после сильного перелома.

"Мозг посылает моей руке неправильные сигналы. Поэтому любое прикосновение, движение, ветер, вода вызывают у меня боль". Даниэль Скали

По словам Скали, его следующая цель – повторить другой рекорд: самое продолжительное время в позе планки на животе.



