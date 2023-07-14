Банкам разрешили вывозить наличные рубли из Казахстана до 1 января 2024 года

Правительство утвердило постановление от 11 июля 2023 года "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с текстом постановления банкам второго уровня РК разрешен вывоз из Казахстана наличных российских рублей до 1 января 2024 года.

Исполнять постановление поручено Министерству финансов совместно с Комитетом национальной безопасности РК (по согласованию).

В пояснительной записке к проекту постановления указывалось, что решение о вывозе российской валюты приняли для конвертации их в безналичную форму и пополнения корреспондентских счетов в иностранных банках.

Постановление введено в действие 11 июля и действует до 1 января 2024 года.