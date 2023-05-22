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Законодательство РК

Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны российские рубли

Казахстанским банкам разрешат вывозить российские рубли Фото: pixabay
Подготовлен проект постановления правительства РК "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей", - говорится в документе.

Цель документа - вывоз банками второго уровня из страны наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 января 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 июня.

Аналогичное постановление было принято 28 декабря 2022 года, когда банкам разрешили разовый вывоз рублей.

В Казахстане 14 марта 2022 года был введен запрет на вывоз из страны более 10 тыс. долларов инвалюты и золота.

13 июня 2022 года в указ были внесены изменения. Он не стал распространяться на операции Нацбанка и вывоз аффинированного золота.

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