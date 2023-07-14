Путин: ЧВК "Вагнер" юридически не существует

Президент России Владимир Путин высказался о ЧВК "Вагнер" и заявил, что группа есть, но юридически она не существует, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин на встрече с бойцами ЧВК "Вагнер" предложил им несколько вариантов дальнейшей службы. В том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. Об этом он рассказал газете "Коммерсантъ".

"Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил, а Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением". Владимир Путин

Переговоры 29 июня длились три часа, на них присутствовали 35 сотрудников ЧВК. По словам Путина, на встрече с вагнеровцами, помимо предложения дальнейших вариантов службы, он, "с одной стороны, дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны – того, что они сделали в ходе событий 24 июня".

На вопрос, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица, Путин ответил, что "группа есть, но юридически не существует", и напомнил, что в России нет закона, регулирующего деятельность частных военных организаций. Президент РФ заявил, что это "отдельный вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе и в правительстве".