Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
- В составе Прокуратуры появилось ведомство по возврату активов.
- Поправками в Налоговый кодекс ведомству по возврату активов предоставлен доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну.
- Исключена уголовная ответственность за публичное оскорбление Елбасы и нарушение гарантий его неприкосновенности. Вводится уголовная ответственность за сокрытие незаконно приобретенных активов.
- Вводится адмответственность за представление недостоверных сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
- В Казахстане урегулировали деятельность онлайн-платформ и онлайн-рекламу: подписан закон и сопутствующие поправки.
- В КОАП появилась отдельная статья за размещение, распространение ложной информации (в том числе для блогеров).
- Правительство утвердило правила перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в ЕНПФ и правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов.
- На Комплексный план по борьбе с наркоманией выделили 53,1 млрд тенге.
- Утверждена стоимость проезда по БАКАД.
- Минюст утвердил порядок согласования проектов подзаконных НПА, регистрации НПА, а также ведения их электронного контрольного банка.
- Реестр обязательных требований к бизнесу будут вести согласно правилам.
- Утверждены формы кадастровых паспортов на ряд объектов недвижимости (квартиры, земельные участки, офисы, торговые объекты, гаражи, кладовки и др.).
- МВД утвердило Правила дорожного движения.
- Пилотный проект по налоговому администрированию электронной торговли запустили в Казахстане.
- С 1 октября в Казахстане подорожает крепкий алкоголь.
- Банкам разрешили вывозить наличные российские рубли до 1 января 2024 года.
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