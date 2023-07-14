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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
  • В составе Прокуратуры появилось ведомство по возврату активов.
  • Поправками в Налоговый кодекс ведомству по возврату активов предоставлен доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну.
  • Исключена уголовная ответственность за публичное оскорбление Елбасы и нарушение гарантий его неприкосновенности. Вводится уголовная ответственность за сокрытие незаконно приобретенных активов.
  • Вводится адмответственность за представление недостоверных сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
  • В Казахстане урегулировали деятельность онлайн-платформ и онлайн-рекламу: подписан закон и сопутствующие поправки.
  • В КОАП появилась отдельная статья за размещение, распространение ложной информации (в том числе для блогеров).
  • Правительство утвердило правила перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в ЕНПФ и правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов.
  • На Комплексный план по борьбе с наркоманией выделили 53,1 млрд тенге.
  • Утверждена стоимость проезда по БАКАД.
  • Минюст утвердил порядок согласования проектов подзаконных НПА, регистрации НПА, а также ведения их электронного контрольного банка.
  • Реестр обязательных требований к бизнесу будут вести согласно правилам.
  • Утверждены формы кадастровых паспортов на ряд объектов недвижимости (квартиры, земельные участки, офисы, торговые объекты, гаражи, кладовки и др.).
  • МВД утвердило Правила дорожного движения.
  • Пилотный проект по налоговому администрированию электронной торговли запустили в Казахстане.
  • С 1 октября в Казахстане подорожает крепкий алкоголь.
  • Банкам разрешили вывозить наличные российские рубли до 1 января 2024 года.

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