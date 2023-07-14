Жуткое видео розового озера близ Павлодара поразило казахстанцев

В социальных сетях появилось видео розового озера близ Павлодара. На кадрах озеро кто-то высушивает и продает оттуда соль, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве экологии сообщили, что 13 июля Управление недропользования выезжало на озеро Коряковка.

"Факт незаконной добычи соли подтвердился, указанное место по описанию в видео соответствует действительности. Однако в промышленных объемах добыча не наблюдается, предположительно, добыча производится местным населением для удовлетворения собственных нужд, примитивными способами (в ванночках)", – говорится в сообщении.

Также в министерстве прокомментировали обмеление озера.

"Из-за малого покрова снега зимой и отсутствия талых вод с начала года уровень воды в озере упал, также оно не имеет естественной подпитки в виде рек и речушек. Вместе с тем в текущем году в регионе маловодный цикл, наблюдается засуха и высокая погодная температура". Министерство экологии





Как рассказали в ведомстве, для пресечения незаконной добычи районным акиматом совместно с правоохранительными органами будут проводиться рейдовые мероприятия.

Отмечается, что 21 сентября 2020 года Управлением недропользования была выдана лицензия на добычу соли на озере Коряковка предприятию ТОО "Мультисервис" сроком на 10 лет. Участок добычи находится на расстоянии 5 км от участка незаконной добычи (в восточной части озера).

Ранее в акимате Ерейментауского района Акмолинской области рассказали, почему высохло розовое озеро Кобейтуз.