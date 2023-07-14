Еще одна авария произошла на Жезказганской ТЭЦ

Вечером 13 июля 2023 года на Жезказганской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" произошла авария. Это не первый случай полной остановки тепловой электростанции. Подобная ситуация произошла 19 июня, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики РК:

"13 июля в 21:12 при неблагоприятных погодных условиях отключилась линия электропередачи 500 кВ Агадырь – Жезказган. Изменение параметров электрической сети привело к отключению частотных преобразователей на двигателях пылепитателей котлов №7 и 11 Жезказаганской ТЭЦ с последующим их погасанием. Из-за отсутствия пара были остановлены турбины №4, 7, что повлекло полное снижение генерации".

Режим работы станции начали восстанавливать через час – в 22:20.

"По факту технологического нарушения создана комиссия Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для проведения всестороннего расследования". Пресс-служба Минэнерго РК

В ведомстве отметили, что это не первый случай полной остановки Жезказаганской ТЭЦ – 19 июня в 12:45 из-за потери собственных электрических нужд станция снизила генерацию со 129 до 0 МВт.

"Руководству ТОО "Казахмыс Энерджи" поручено принять действенные меры по обеспечению надежной работы Жезказаганской ТЭЦ". Пресс-служба Минэнерго РК

17 июля в министерстве будет проведено специальное совещание по вопросу безопасной работы ТОО "Казахмыс Энерджи".

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5 июня 2023 года стало известно, что прокуратура Улытауской области провела проверку деятельности ТОО "Kazakhmys Energy", в состав которого входят Жезказганская и Балхашская ТЭЦ. По результатам проверки выявлено порядка 600 нарушений в области промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм.