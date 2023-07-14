Еще одна авария произошла на Жезказганской ТЭЦ
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики РК:
"13 июля в 21:12 при неблагоприятных погодных условиях отключилась линия электропередачи 500 кВ Агадырь – Жезказган. Изменение параметров электрической сети привело к отключению частотных преобразователей на двигателях пылепитателей котлов №7 и 11 Жезказаганской ТЭЦ с последующим их погасанием. Из-за отсутствия пара были остановлены турбины №4, 7, что повлекло полное снижение генерации".
Режим работы станции начали восстанавливать через час – в 22:20.
"По факту технологического нарушения создана комиссия Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для проведения всестороннего расследования".Пресс-служба Минэнерго РК
В ведомстве отметили, что это не первый случай полной остановки Жезказаганской ТЭЦ – 19 июня в 12:45 из-за потери собственных электрических нужд станция снизила генерацию со 129 до 0 МВт.
"Руководству ТОО "Казахмыс Энерджи" поручено принять действенные меры по обеспечению надежной работы Жезказаганской ТЭЦ".Пресс-служба Минэнерго РК
17 июля в министерстве будет проведено специальное совещание по вопросу безопасной работы ТОО "Казахмыс Энерджи".
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5 июня 2023 года стало известно, что прокуратура Улытауской области провела проверку деятельности ТОО "Kazakhmys Energy", в состав которого входят Жезказганская и Балхашская ТЭЦ. По результатам проверки выявлено порядка 600 нарушений в области промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм.