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Караганда осталась без света из-за аварии на ТЭЦ

Караганда осталась без света из-за аварии на ТЭЦ Фото: unsplash
В Караганде на тепловой электростанции сегодня, 28 сентября 2023 года, произошла авария. В связи с этим весь город остался без света. Об этом Zakon.kz рассказали местные жители.

"Караганда, весь город остался без света. Акимат говорит, что не знают причину, в Жарык дозвониться невозможно. Люди говорят, что произошла серьезная авария на ТЭЦ, питающей город", – обратились в нашу редакцию жители Караганды.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в областной акимат.

"Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Причины и обстоятельства выясняются".Пресс-служба акимата Карагандинской области

В ведомстве также отметили, что количество абонентов без электроснабжения уточняется.

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По всей видимости, дорогу жителям Караганды перебежала черная кошка. Накануне, 27 сентября, улицы города затопило после дождя. Ливневая канализация не справилась из-за обилия осадков.

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