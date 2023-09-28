Караганда осталась без света из-за аварии на ТЭЦ

Фото: unsplash

В Караганде на тепловой электростанции сегодня, 28 сентября 2023 года, произошла авария. В связи с этим весь город остался без света. Об этом Zakon.kz рассказали местные жители.

Следите за новостями zakon.kz в: