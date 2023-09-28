Караганда осталась без света из-за аварии на ТЭЦ
Фото: unsplash
В Караганде на тепловой электростанции сегодня, 28 сентября 2023 года, произошла авария. В связи с этим весь город остался без света. Об этом Zakon.kz рассказали местные жители.
"Караганда, весь город остался без света. Акимат говорит, что не знают причину, в Жарык дозвониться невозможно. Люди говорят, что произошла серьезная авария на ТЭЦ, питающей город", – обратились в нашу редакцию жители Караганды.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в областной акимат.
"Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Причины и обстоятельства выясняются".Пресс-служба акимата Карагандинской области
В ведомстве также отметили, что количество абонентов без электроснабжения уточняется.
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