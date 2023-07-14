Казахстанские борцы-вольники отметились призами на турнире в Венгрии

В Будапеште (Венгрия) стартовал заключительный в 2023 году и четвертый по счету международный рейтинговый турнир по греко-римской, вольной и женской борьбе с участием представителей казахстанской сборной. В первый день турнира у нас три медали различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Данный турнир посвящен памяти известных борцов Поляка Имре и Варги Яноса. В стартовый день соревнований казахстанские борцы вольного стиля выиграли три медали. Нуркожа Кайпанов стал обладателем серебряной медали, уступив в финале в весовой категории до 74 кг хозяину ковра.

Бронзовые медали в активе Алишера Ергали (до 97 кг) и Ризабека Айтмухана (до 92 кг.). 14 июля на ковры Будапешта выйдут борцы еще в 3 весовых категориях, а также представители женской борьбы в 4-х весах. Программу рейтингового турнира завершат борцы греко-римского стиля в 10 весовых категориях.

Тем временем в столице Иордании, Аммане, стартовал чемпионат Азии в двух возрастных группах, до 15 и до 20 лет, по греко-римской, вольной и женской борьбе. Наши борцы греко-римского стиля (U15) завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Этот результат позволил сборной Казахстана занять второе общекомандное место. Чемпионами Азия стали Диас Маратов (48 кг), Досбол Шамиль (57 кг) и Абилмансур Ахалбек (68 кг).

"Серебро" привезут домой Марлен Мейирбекулы (62 кг) и Аянбек Ибраев (85 кг).

Бронзовыми призерами ЧА-2023 (U15) стали Султан Маулитханов (38 кг), Сункар Зарап (44 кг) и Дамир Акан (52 кг). Далее на ковры Аммана выйдут представители женской борьбы в 10 весовых категориях.