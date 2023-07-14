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Курсы валют на выходные дни: 15-16 июля

Курсы валют на выходные дни: 15-16 июля Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 446,27 тенге, поднявшись на 2,50 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,49 тенге (+0,85).

Средневзвешенный курс евро поднялся до 501,02 тенге (+5,66).

Средневзвешенный курс рубля напротив снизился до 4,95 тенге (-0,33).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-447,5 тенге, евро – по 495,5-500 тенге, российские рубли – по 4,87-5,11 тенге.

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Лариса Черненко
KASE
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