Курсы валют на выходные дни: 15-16 июля

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 446,27 тенге, поднявшись на 2,50 тенге, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: