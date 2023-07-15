В Риддере два теленка спасались от жары и угодили в яму

Необычный случай произошел в Восточно-Казахстанской области. От жары пытаются спастись не только люди, но и животные – два теленка искали тень, но угодили в яму, сообщает Zakon.kz.

К спасателям Риддера поступил вызов о том, что два теленка упали в яму.

Прибыв к месту, удалось выяснить, что находясь на свободном выпасе, они пытались найти тень. Телята забрели в развалины и угодили в ловушку, провалившись в 1,5 метровую яму. Бычок и телочка стояли неподалеку и ждали помощи от людей.

Фото: ДЧС ВКО

Спасателям помогли местные жители. С помощью веревок, тянув за рога, они вызволили телят из ямы. На всю операцию понадобилось 20 минут.





Сотрудники пожарной части провели с хозяйкой животных разъяснительную беседу о том, чтобы она не оставляла своих питомцев без присмотра и пасла их на специально отведенных местах.