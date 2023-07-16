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Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снова госпитализировали

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снова госпитализировали Фото: Twitter.com/netanyahu
Премьер-министру Израиля Нетаньяху стало плохо и его госпитализировали в отделение неотложной помощи, сообщает Zakon.kz

По информации Jerusalem Post Нетаньяху госпитализировали в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой.

Это уже второй за год случай, когда глава правительства попадает в больницу из-за потери сознания. Ранее он упал в обморок во время чтения молитвы в Йом Кипур. 

Нетаньяху прошел ряд обследований в больнице, в том числе обследований мозга, чтобы убедиться, что в результате удара головой об пол не было получено никаких серьезных повреждений.

"По рекомендации врачей премьер-министр продолжает проходить дополнительные плановые обследования", - добавили в офисе главы правительства.

Сам Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «чувствует себя хорошо». Он объяснил, что "провел время с женой в Кинерете на солнце, а это не очень хорошая идея". Из-за жары и обезвоживания он резко почувствовал себя плохо.

Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года Нетаньяху госпитализировали в отделение неотложной помощи медицинского центра Шаарей Цедек в Иерусалиме после того, как он почувствовал себя плохо во время молитвы в Йом Кипур в синагоге Иерусалима. Нетаньяху тогда тоже упал в обморок.

Все медицинские тесты в октябре не показали серьезных отклонений, и премьер довольно быстро вернулся к работе.

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