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Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе

Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе Фото: pixabay
Астролог Павел Глоба заявил, что любимчиками судьбы в августе станут Водолеи, сообщает Zakon.kz.

Именно этому знаку зодиаку звезды сулят успех во всем.

Водолеи сумеют расправиться со всеми задачами и проблемами. Звезды будут благоволить им во всем. Водолеи смогут существенно увеличить свой доход и получить повышение на работе. Еще у них получится накопить крупную сумму денег на то, о чем они уже давно мечтали.

Однако, предупреждает астролог, представителям этого знака зодиака не стоит просить помощи у окружающих и следует взять ситуацию под свой контроль, а чтобы коридор удачи не закрылся, им необходимо четко следовать намеченному плану.

Ранее астрологи рассказали, кто в августе поправит свое материальное положение.

Елена Вебер
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