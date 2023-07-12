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Астрологи рассказали, кто в августе поправит свое материальное положение

Астрологи рассказали, кто в августе поправит свое материальное положение Фото: pixabay
Свои финансовые трудности по прогнозам астрологов смогут поправить родившиеся под знаком Рыб, сообщает Zakon.kz

Именно для Рыб последний месяц лета станет золотоносным.

Астрологи говорят, что в целом эти люди смогут изменить жизнь в лучшую сторону и существенно поправят не только свое материальное положение.

Однако, чтобы получить круглую сумму, представителям знака придется взяться за решение сложных задач.

Ранее астрологи назвали главных счастливчиков лета.

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