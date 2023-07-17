На Солнце произошли три мощные вспышки класса М

Астрономы сообщили о крупных вспышках на Солнце, которые зафиксированы в воскресенье, 16 июля. Они вызвали нарушения связи на Земле, передает Zakon.kz

По информации специалистов гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики имени академика Е.К.Федорова первая вспышка продолжительностью 14 минут была зафиксирована в 11:26 по московскому времени, она вызвала нарушения коротковолновой радиосвязи на Земле. Вторая — продолжительностью 15 минут - зафиксирована в 18:08 по Москве. Третья вспышка зарегистрирована астрономами в 20:46 по московскому времени, она продлилась 28 минут.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявило, что в прошлом месяце было зарегистрировано неожиданно большое число пятен, а именно 163 солнечных пятна.