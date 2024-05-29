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Вторая мощнейшая вспышка высшего класса произошла на Солнце

Вторая мощнейшая вспышка высшего класса произошла на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 03:49 Фото: xras.ru
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ сообщили о том, что 29 мая новая мощная вспышка произошла на Солнце. Это вызвало почти шоковое состояние у ученых, передает Zakon.kz.

По данным ученых, это второй взрыв в одной области Солнца такого высокого балла — X1.4, что может свидетельствовать о разрушении этой области.

Область продолжает движение к линии Солнце - Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье - понедельник, добавили в лаборатории.

Ученые обратили внимание, что пока положение области на солнечном диске почти исключает влияние на Землю, "но все же только "почти".

В зоне прямого воздействия на Землю область окажется примерно начиная с субботы - воскресенья, уточнили в сообщении.

Согласно прогнозу Лаборатории магнитная буря класса G2 начнется в ночь с 31 мая на 1 июня и продолжится до полудня. 

Вторая мощнейшая вспышка высшего класса произошла на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 03:49

Фото: xras.ru

Вторая мощнейшая вспышка высшего класса произошла на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 03:49

Фото: xras.ru

Ранее мы писали, что геомагнитный шторм возможен в выходные. А мощная вспышка на Солнце произошла 27 мая.

Елена Вебер
2024 год Здоровье Астрономия Солнце
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