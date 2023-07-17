Министр Сулейменова отреагировала на жуткие кадры высохшего розового озера близ Павлодара

Накануне, 16 июля 2023 года, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала, что комиссия проведет исследования высохшего розового озера Коряковка близ Павлодара, сообщает Zakon.kz.

По словам главы МЭПР, сейчас готовится комиссия, в состав которой войдут эксперты Комитета экологии и Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, а также экологи, общественники.

"(Комиссия. – Прим. ред.) проведет исследования озера Коряковка – это второе знаменитое розовое озеро в Казахстане. Результаты работы комиссии будут размещены на сайте Министерства экологии и природных ресурсов РК в СМИ", – написала Зульфия Сулейменова в Instagram-Stories.

Министр отметила, что выезд ожидается во вторник, 18 июля, после проведения всех организационных работ.

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14 июля 2023 года в соцсетях появились жуткие кадры высохшего розового озера Коряковка, расположенного близ Павлодара. Сообщалось, что озеро кто-то высушивает и продает оттуда соль.

Тогда в Минэкологии рассказали, что факт незаконной добычи соли подтвердился. При этом в ведомстве отметили, что "в промышленных объемах добыча не наблюдается, предположительно, добыча производится местным населением для удовлетворения собственных нужд, примитивными способами (в ванночках)". Также министерстве пояснили, что уровень воды в озере упал из-за малого покрова снега зимой и отсутствия талых вод с начала года.