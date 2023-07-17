Новые образовательные программы появятся в вузах МВД
В частности, перечень дополнен новыми образовательными программами по программам высшего образования в следующих вузах:
Алматинская академия:
- IT-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел" (Цифровая криминалистика);
- Обеспечение кибербезопасности;
- Информационные системы и технологии;
- Обеспечение кибербезопасности" (научное и педагогическое направление);
- Правоохранительная деятельность.
Академия Национальной гвардии:
- Командная тактическая войсковой разведки;
- Командная тактическая военной психологии.
Также в связи с получением Академией Национальной гвардии лицензии на образовательную деятельность по программе магистратуры введена новая образовательная программа "Воинское обучение и воспитание (научное и педагогическое направление".
Карагандинская академия МВД:
- Национальная безопасность и военное дело;
- Общественная безопасность;
- Правоохранительная деятельность.
Костанайская академия МВД:
- Национальная безопасность и военное дело;
- Общественная безопасность;
- Правоохранительная деятельность;
- Педагогические науки;
- Педагогика и психология.
Аналогичные программы появятся и в других учебных заведениях МВД.
Кроме того, Актюбинским юридическим институтом им. М. Букенбаева получена лицензия на образовательную деятельность по программе магистратуры. В этой связи введена новая образовательная программа "Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление)".
Вместе с тем Военный институт Национальной гвардии РК переименован в Академию Национальной гвардии РК, а Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК передан в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 июля.