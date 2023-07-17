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Законодательство РК

Новые образовательные программы появятся в вузах МВД

новые образовательные программы появятся в вузах МВД Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел РК подготовило поправки и изменения в Перечень образовательных программ, реализуемых в военных, специальных учебных заведениях МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен новыми образовательными программами по программам высшего образования в следующих вузах:

Алматинская академия:

  • IT-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел" (Цифровая криминалистика);
  • Обеспечение кибербезопасности;
  • Информационные системы и технологии;
  • Обеспечение кибербезопасности" (научное и педагогическое направление);
  • Правоохранительная деятельность.

Академия Национальной гвардии:

  • Командная тактическая войсковой разведки;
  • Командная тактическая военной психологии. 

Также в связи с получением Академией Национальной гвардии лицензии на образовательную деятельность по программе магистратуры введена новая образовательная программа "Воинское обучение и воспитание (научное и педагогическое направление".

Карагандинская академия МВД:

  • Национальная безопасность и военное дело;
  • Общественная безопасность;
  • Правоохранительная деятельность.

Костанайская академия МВД:

  • Национальная безопасность и военное дело;
  • Общественная безопасность;
  • Правоохранительная деятельность;
  • Педагогические науки;
  • Педагогика и психология.

Аналогичные программы появятся и в других учебных заведениях МВД.

Кроме того, Актюбинским юридическим институтом им. М. Букенбаева получена лицензия на образовательную деятельность по программе магистратуры. В этой связи введена новая образовательная программа "Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление)".

Вместе с тем Военный институт Национальной гвардии РК переименован в Академию Национальной гвардии РК, а Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК передан в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 июля.

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