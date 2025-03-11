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Право

В вузах МВД будут изучать новые предметы

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 12:10 Фото: polisia.kz
Подготовлены поправки в Перечень образовательных программ, реализуемых в военных, специальных учебных заведениях Министерства внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается включение в направление подготовки "Общественная безопасность" новых образовательных программ:

в Академии управления

  • "Правоохранительная деятельность" (научное и педагогическое направление);
  • "Правоохранительная деятельность" (профильное направление);
  • "Правоохранительная деятельность".

 в Карагандинской академии

  • "Противодействие киберпреступности".

в Костанайской академии

  • "Кибербезопасность и информационные технологии". 

По информации МВД, проект направлен на совершенствование системы образовательной политики ведомственного образования путем приведения Перечня образовательных программ, реализуемых в военных, специальных учебных заведениях МВД РК, к современным стандартам.

Документ размещен на сайте "Отрытые НПА" для публичного обсуждения до 31 марта.

Ранее мы рассказали, что МЧС утвердило правила работы полигонов и учебных центров.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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