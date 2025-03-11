В вузах МВД будут изучать новые предметы

Подготовлены поправки в Перечень образовательных программ, реализуемых в военных, специальных учебных заведениях Министерства внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается включение в направление подготовки "Общественная безопасность" новых образовательных программ:

в Академии управления

"Правоохранительная деятельность" (научное и педагогическое направление);

"Правоохранительная деятельность" (профильное направление);

"Правоохранительная деятельность".

в Карагандинской академии

"Противодействие киберпреступности".

в Костанайской академии

"Кибербезопасность и информационные технологии".

По информации МВД, проект направлен на совершенствование системы образовательной политики ведомственного образования путем приведения Перечня образовательных программ, реализуемых в военных, специальных учебных заведениях МВД РК, к современным стандартам.

Документ размещен на сайте "Отрытые НПА" для публичного обсуждения до 31 марта.

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