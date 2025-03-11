В вузах МВД будут изучать новые предметы
Фото: polisia.kz
Подготовлены поправки в Перечень образовательных программ, реализуемых в военных, специальных учебных заведениях Министерства внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается включение в направление подготовки "Общественная безопасность" новых образовательных программ:
в Академии управления
- "Правоохранительная деятельность" (научное и педагогическое направление);
- "Правоохранительная деятельность" (профильное направление);
- "Правоохранительная деятельность".
в Карагандинской академии
- "Противодействие киберпреступности".
в Костанайской академии
- "Кибербезопасность и информационные технологии".
По информации МВД, проект направлен на совершенствование системы образовательной политики ведомственного образования путем приведения Перечня образовательных программ, реализуемых в военных, специальных учебных заведениях МВД РК, к современным стандартам.
Документ размещен на сайте "Отрытые НПА" для публичного обсуждения до 31 марта.
Ранее мы рассказали, что МЧС утвердило правила работы полигонов и учебных центров.
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