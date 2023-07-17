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Как водителям пережить сильную жару, рассказали в МВД РК

Как водителям пережить сильную жару? Советы от МВД Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала, как быть водителям, которые собираются в дорогу при сильной жаре, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек отметила, что в жаркую погоду у многих людей появляется головокружение, вялость, сонливость, снижается концентрация внимания и скорость реагирования на внештатные дорожные ситуации. По ее словам, главная опасность в том, что в жару значительно повышается риск уснуть за рулем.

"В МВД настоятельно рекомендует соблюдать несколько правил, которые могут облегчить поездку и помочь в различных критических ситуациях в условиях наступившей жары", – заявила официальный представитель МВД.

Шугыла Турлыбек перечислила ряд правил для водителей в условиях жары:

  • поездки на дальние расстояния нужно планировать на утро или вечер, когда нет солнцепека;
  • рядом с собой (в салоне авто, а не в багажнике) иметь аптечку и воду;
  • двигаться в жару так же, как при гололеде, так как асфальт в условиях высокой температуры становится скользким;
  • постоянно контролировать систему охлаждения, не допускать выхода стрелки термометра в "красную" зону;
  • не заправлять полный бак, так как дизельное топливо и бензин при высоких температурах увеличиваются в объеме и активно испаряются, это при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к возгоранию;
  • перед поездкой необходимо проверить наличие исправного огнетушителя.

В МВД рекомендуют водителям, имеющим сердечно-сосудистые и хронические заболевания, воздержаться от поездок в этот период.

Всем без исключения водителям при резком ухудшении самочувствия нужно немедленно сбавить скорость и остановить автомобиль, привлечь внимание других автомобилистов, вызвать скорую помощь или позвонить в службу спасения (112 либо 102).

13 июля сообщалось, что практически на всей территории Казахстана установилась аномальная жара. Как ее пережить, можно прочитать здесь.

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