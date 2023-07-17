Как водителям пережить сильную жару, рассказали в МВД РК
Шугыла Турлыбек отметила, что в жаркую погоду у многих людей появляется головокружение, вялость, сонливость, снижается концентрация внимания и скорость реагирования на внештатные дорожные ситуации. По ее словам, главная опасность в том, что в жару значительно повышается риск уснуть за рулем.
"В МВД настоятельно рекомендует соблюдать несколько правил, которые могут облегчить поездку и помочь в различных критических ситуациях в условиях наступившей жары", – заявила официальный представитель МВД.
Шугыла Турлыбек перечислила ряд правил для водителей в условиях жары:
- поездки на дальние расстояния нужно планировать на утро или вечер, когда нет солнцепека;
- рядом с собой (в салоне авто, а не в багажнике) иметь аптечку и воду;
- двигаться в жару так же, как при гололеде, так как асфальт в условиях высокой температуры становится скользким;
- постоянно контролировать систему охлаждения, не допускать выхода стрелки термометра в "красную" зону;
- не заправлять полный бак, так как дизельное топливо и бензин при высоких температурах увеличиваются в объеме и активно испаряются, это при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к возгоранию;
- перед поездкой необходимо проверить наличие исправного огнетушителя.
В МВД рекомендуют водителям, имеющим сердечно-сосудистые и хронические заболевания, воздержаться от поездок в этот период.
Всем без исключения водителям при резком ухудшении самочувствия нужно немедленно сбавить скорость и остановить автомобиль, привлечь внимание других автомобилистов, вызвать скорую помощь или позвонить в службу спасения (112 либо 102).
13 июля сообщалось, что практически на всей территории Казахстана установилась аномальная жара. Как ее пережить, можно прочитать здесь.