Полуголые мужчины и сон на полу: детский лагерь в сауне возмутил казахстанцев

Дети из социально уязвимых слоев населения Алматы получили бесплатные путевки в детский лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, школьников разместили в здании сауны, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказала на странице в Facebook родственница одной из школьниц Инка Рокеровна.

"Вот такой кошмар творится в загородном лагере "Арман Дала". Наши детки из категории СУСН по путевкам отправлены были на отдых. Благодарю неравнодушных родителей, которые смогли попасть туда. Все мобильные телефоны были отобраны, родители не могли связаться с детьми. По 100 человек спят в непроветренном помещение. Дети спят на полу. Условия хуже, чем в тюрьмах. Это просто кошмар", – написала она.

Также видео поделились и другие родителей детей.

В Управлении образования Алматы отреагировали на видео и заявили, что уже принимают необходимые меры.

"Сотрудники управления образования экстренно выехали в загородный лагерь "Арман" после поступления жалобы от родителей. Управлением образования будет рассмотрен вопрос расторжения договора с данной организацией. В настоящий момент детей развозят по домам, в ближайшее время дети будут перенаправлены в лагеря со строгим соблюдением утвержденных правил пребывания школьников". Пресс-служба Управления образования Алматы

23 мая 2023 года заместитель руководителя Управления образования Алматы Жанат Айтпаева рассказала, где смогут отдохнуть во время каникул школьники Алматы. По ее словам, для детей организуют более 200 пришкольных и 20 загородных лагерей. Также во Дворце школьников откроют лагерь "Өрнек".

Кроме того, для 8500 подростков, состоящих на профилактическом учете в отделениях по делам несовершеннолетних, а также проживающих в неблагополучных и малообеспеченных семьях, организуют дворовые клубы.