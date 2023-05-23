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Где смогут отдохнуть во время каникул школьники Алматы

игры, школьники Фото: pixabay
В этом году программой летнего отдыха удастся охватить практически всех маленьких жителей Алматы. Подробности о летнем отдыхе рассказала на брифинге в РСК заместитель руководителя Управления образования Алматы Жанат Айтпаева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, для детей организуют более 200 пришкольных и 20 загородных лагерей. Также во Дворце школьников откроют лагерь "Өрнек".

"Во Дворце школьников и семи домах школьников более 14 тыс. детей смогут посещать спортивные секции, кружки технической и художественной самодеятельности, а также шашки, шахматы, настольный теннис, бокс, борьбу, гимнастику, танцы, футбол и многое другое".Жанат Айтпаева

Для 8 500 подростков, состоящих на профилактическом учете в отделениях по делам несовершеннолетних, а также проживающих в неблагополучных и малообеспеченных семьях, организуют дворовые клубы.

Отметим, последний звонок в школах Алматы пройдет 1 июня. Для учащихся 4,9 и 11 классов в честь окончания учебного года проведут торжественные линейки. 

В Астане летним отдыхом охватят почти 200 тыс. учащихся по двум направлениям – оздоровление и занятость.

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