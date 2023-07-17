Несуществующие квартиры на 450 млн тенге продали казахстанцам

В Астане сотрудники столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли противоправную деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой "Семейный Капитал". Об этом Zakon.kz 17 июля рассказали в пресс-службе агентства.

"Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 тыс. до 5 млн тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60%", – уточнили в пресс-службе АФМ.

В результате, по данным агентства, граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства им не вернули.

"Указанный гражданин причинил материальный ущерб на общую сумму около 450 млн тенге. Он задержан и содержится под стражей. В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация распространению не подлежит". Пресс-служба АФМ РК

В Агентстве РК по финмониторингу граждан призывают "быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации".

"Если вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных предпринимателей, просим обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ: 1458". Пресс-служба АФМ РК

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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Ранее стало известно, что департамент АФМ по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой. По данным агентства, представители компании ставили вкладчикам обязательное условие: внести на счет от 21 тысяч до 53 тысяч тенге и привлечь других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp и Telegram.